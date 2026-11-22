Dove vedere Bologna-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della dodicesima giornata di Serie A fa tappa anche al Dall'Ara. Il Bologna di Palladino, una delle squadre più in forma del campionato, reduce da quattro vittorie consecutive, ospita l'Udinese di Zanetti, ultima in classifica con appena cinque punti conquistati.
Bologna-Udinese, l'orario
Bologna-Udinese è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 15:00, allo stadio Dall'Ara di Bologna. La direzione di gara è affidata a Marinelli della sezione di Tivoli.
Dove vedere Bologna-Udinese in diretta tv
Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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