Dove vedere Sassuolo-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della dodicesima giornata di Serie A passa dal Mapei Stadium. Inizia il nuovo corso del Sassuolo targato Roberto D'Aversa. I neroverdi sono obbligati a fare punti dopo aver infilato cinque sconfitte di fila. Contro ci sarà il Genoa di De Rossi, che ha perso la gara prima della sosta dopo tre vittorie consecutive.
Sassuolo-Genoa, l'orario
Sassuolo-Genoa è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 15:00, al Mapei Stadium. La direzione di gara è affidata a Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.
Dove vedere Sassuolo-Genoa in diretta tv
Sassuolo-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Genoa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS