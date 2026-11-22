La domenica della dodicesima giornata di Serie A passa dal Mapei Stadium. Inizia il nuovo corso del Sassuolo targato Roberto D'Aversa. I neroverdi sono obbligati a fare punti dopo aver infilato cinque sconfitte di fila. Contro ci sarà il Genoa di De Rossi, che ha perso la gara prima della sosta dopo tre vittorie consecutive.

Sassuolo-Genoa è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 15:00 , al Mapei Stadium. La direzione di gara è affidata a Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

Dove vedere Sassuolo-Genoa in diretta tv

Sassuolo-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.