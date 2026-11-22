BOLOGNA - Finisce in parità, 1-1 , la sfida tra il Bologna e l' Udinese . Nel match dello stadio 'Dall'Ara' , valido per la 12esima giornata di Serie A , rossoblù e bianconeri si dividono la posta in palio: Zortea porta in vantaggio i padroni di casa al 43', Zaniolo regala il pareggio ai suoi (67'), sfruttando l'errore dell' ex Cagliari e Atalanta . Un pareggio che interrompe a quattro la striscia di successi consecutivi dei ragazzi di Palladino , ora ottavi a quota 18 punti, gli stessi del Napoli di Allegri . Punto d'oro invece per i friuliani, il primo conquistato da Zanetti sulla panchina bianconera: l'Udinese aggancia così il Venezia a 6 punti, all'ultimo posto in classifica.

Gol di Zortea: Bologna avanti dopo i primi 45'

La sfida tra rossoblù e bianconeri si apre con ritmi subito intensi. Il Bologna prova a prendere l’iniziativa, mentre l’Udinese risponde senza timori, cercando di sfruttare le opportunità in fase offensiva. È Bernardeschi a tentare per primo di lasciare il segno, con una conclusione mancina che termina alta sopra la traversa (1'). I padroni di casa premono subito forte sull'acceleratore, ma l’Udinese non resta a guardare e mette paura a Palladino. Gli ospiti si rendono infatti pericolosi al 5', quando Zaniolo tenta una conclusione di sinistro dalla parte sinistra dell'area, respinta da Skorupski. Tre minuti dopo (8') inserimento di Lovric e colpo di testa insidioso dal centro dell'area, su cross di Abankwah: Skorupski interviene ancora con una grande parata e salva i suoi. Dopo diverse occasioni da gol, la fase centrale del primo tempo prosegue all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si affrontano senza riuscire a trovare il varco decisivo. La svolta arriva però al 43’, quando il Bologna riesce a concretizzare una delle proprie iniziative offensive, portandosi in vantaggio. Orsolini cambia gioco e serve Cambiaghi sull'out mancino: l'azzurro premia la sovrapposizione di Theate. Cross basso del belga, tocco fortuito di Odgaard e palla che arriva a Zortea. L'ex, tra le altre, di Cagliari e Atalanta, tutto solo in area, batte Okoye e fa esplodere il Dall'Ara.

Zaniolo pareggia i conti: che errore di Zortea

La ripresa inizia con la mossa tattica a sorpresa di Palladino (fuori Orsolini, dentro Alhassane) e, dopo pochi minuti di gioco, si accendono anche gli animi: un contatto tra Bernardeschi e Solet porta entrambi a finire sul taccuino dell'arbitro, con un'ammonizione per parte. Il Bologna attacca a testa bassa e al 54' ancora Solet, con una gran diagonale, vanifica l'iniziativa di Bernardeschi. I rossoblù continuano a spingere e al 58' vanno vicini al raddoppio: Zanoli anticipa Cambiaghi, impedendogli di intervenire sul pallone e di trovare la conclusione vincente. La partita resta aperta e, al 67', arriva il pareggio dell'Udinese: Zortea commette un errore nel controllo del pallone e Zaniolo ne approfitta, ritrovandosi davanti a Skorupski. L'attaccante friulano non sbaglia e deposita il pallone in rete, firmando il suo secondo gol in campionato. Ristabilito l'equilibrio nel match, i bianconeri prendono coraggio e costruiscono una clamorosa occasione. All’80’ Karlstrom disegna un cross interessante in area, Ekkelenkamp riesce a intervenire di testa da distanza ravvicinata e il pallone arriva a Bayo (in campo al 56' al posto di Lovric). L’attaccante ivoriano prova a correggere la traiettoria verso la porta, ma la sua deviazione termina di poco a lato. Nel finale Zanetti inserisce anche Alaba (in campo all'87' al posto di Kabasele) e conquista il primo punto sulla panchina dell'Udinese. Delusione invece per il Bologna che non riesce a centrare la quinta vittoria consecutiva.