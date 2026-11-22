Un primo tempo da dimenticare, chiuso tra i fischi dello Stadium. Poi una ripresa senza storia. La Juventus batte il Venezia 4-0 nella dodicesima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium decidono i gol di Woltemade, Koopmeiners, Cabal al 65' e Kolo Muani, che al 71' trasforma il rigore che si era procurato lui stesso. Quattro gol in diciotto minuti per tornare a vincere in campionato.

Juve, primo tempo sterile: fischi dello Stadium

Per quarantacinque minuti la squadra di Spalletti fatica a trovare spazi contro un Venezia ordinato, che riparte pericolosamente in contropiede. Il primo squillo infatti è degli ospiti: al 6' Adams va via in ripartenza, ma Bremer chiude in copertura. La Juventus si fa vedere con Zhegrova, che si libera di Busio con un tunnel e calcia di sinistro trovando la risposta di Stankovic. Il portiere del Venezia si ripete anche su Douglas Luiz e McKennie. L'occasione più nitida arriva al 44': Douglas Luiz crossa per McKennie, il cui colpo di testa esce di poco. Si va al riposo sullo 0-0 e lo Stadium accompagna la Juve negli spogliatoi con una sonora bordata di fischi per una squadra in controllo del pallone ma senza mai rendersi veramente pericolosa.

Woltemade cambia la partita: poker per tornare alla vittoria

All'intervallo Spalletti cambia due pedine: dentro Sarr per Douglas Luiz e Woltemade per l'acciaccato Alajbegovic. Il Venezia però ha subito l'occasione per passare: Adams si ritrova in buona posizione ma calcia alto. Tre minuti dopo McKennie calcia, il tiro viene ribattuto e Woltemade arriva prima di tutti mettendo dentro il pallone. Il tedesco poi si mette in proprio anche come assistman: al 59' serve a Koopmeiners il pallone del 2-0, dopo che l'olandese lo aveva recuperato sulla trequarti avversaria. Il Venezia accusa il colpo e la Juventus gestisce il pallone a lungo, schiacciando gli avversari nella propria metà campo. Al 65' arriva il tris: Zhegrova, il più pericoloso dei suoi fin dall'inizio, mette un cross perfetto per Cabal che di testa la mette dentro. Al 70' Kolo Muani parte verso la porta e viene steso da Halhal: è rigore. Dal dischetto l'attaccante francese cala il poker e chiude la partita.