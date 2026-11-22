Osmajic show, il Genoa vince ed è decimo. Sassuolo, il problema non era Aquilani
Il Genoa vince 2-0 sul campo del Sassuolo nella dodicesima giornata di Serie A. Dopo lo stop a Marassi prima della sosta contro il Milan, i rossoblù tornano a vincere: quarto successo nelle ultime cinque partita di campionato per la squadra di De Rossi. Decide tutto Osmajic con una doppietta nel primo tempo. Esordio amaro per D'Aversa sulla panchina del Sassuolo.
Osmajic punisce un Sassuolo sprecone
Parte meglio il Sassuolo, che tiene il pallone e prova a costruire con Matic come punto di riferimento. Candé e Berardi impegnano Bijlow, senza creargli veri problemi. Ma al 26' il Genoa passa avanti: lancio di Bijlow, Osmajic protegge il pallone e tocca per Baldanzi che apre per Traoré: sul cross dell'ivoriano, l'attaccante rossoblù segna d'esterno. Il Sassuolo prova a reagire, ma Bijlow è attento sul tiro di Laurienté. Al 38' arriva il raddoppio: Candé sbaglia la lettura, Messias recupera palla e serve Osmajic, che davanti a Muric controlla, supera il portiere con il sinistro e scaraventa di rabbia a porta vuota il pallone in fondo alla rete. I neroverdi hanno subito l'occasione per riaprirla, ma su un contropiede Berardi calcia alto da pochi passi.
Bijlow chiude la porta
Nella ripresa il Sassuolo prova ad alzare il ritmo, quasi sempre con Laurienté. L'esterno francese calcia da fuori area e Bijlow devia in angolo. Poco dopo Matic lancia Berardi, ma il suo tiro dall'area è centrale e il portiere rossoblù blocca. Il Genoa abbassa il baricentro e cerca di ripartire. Laurienté ci prova fino alla fine, prima con un tiro facile da parare per Bijlow e poi con un sinistro che esce di poco. Il Sassuolo non riesce ad accorciare e il Genoa porta a casa il 2-0 senza grandi rischi.
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