Osmajic punisce un Sassuolo sprecone

Parte meglio il Sassuolo, che tiene il pallone e prova a costruire con Matic come punto di riferimento. Candé e Berardi impegnano Bijlow, senza creargli veri problemi. Ma al 26' il Genoa passa avanti: lancio di Bijlow, Osmajic protegge il pallone e tocca per Baldanzi che apre per Traoré: sul cross dell'ivoriano, l'attaccante rossoblù segna d'esterno. Il Sassuolo prova a reagire, ma Bijlow è attento sul tiro di Laurienté. Al 38' arriva il raddoppio: Candé sbaglia la lettura, Messias recupera palla e serve Osmajic, che davanti a Muric controlla, supera il portiere con il sinistro e scaraventa di rabbia a porta vuota il pallone in fondo alla rete. I neroverdi hanno subito l'occasione per riaprirla, ma su un contropiede Berardi calcia alto da pochi passi.