Inter, non basta la tripletta di Pio Esposito: l'Atalanta rimonta e pareggia con Kessie nel finale
Il colpo di scena arriva alla fine di una domenica che sembrava scivolare via senza scossoni. In una Serie A senza esclusione di gol, Pio Esposito ne fa tre, risponde ai quattro di Malen ma non è abbastanza: l'Inter si spegne all'improvviso e, avanti di due gol a 11' dalla fine, finisce per pareggiare contro l'Atalanta. Lo spettacolare 4-4 di Bergamo cambia così le gerarchie nella zona alta della classifica, rafforza la Lazio capolista e lancia la Roma al secondo posto. I nerazzurri scivolano terzi, ma quello che allarma di più Chivu è la fase difensiva e quei 17 gol presi in 12 giornate. In controtendenza con le tante partite finora iniziate male e vinte in rimonta, l'Inter questa volta va in tilt nel finale e perde due punti pesanti, contando anche le vittorie di Milan e Como che confermano il passo veloce del gruppo di testa. Un pareggio così imprevisto da oscurare anche la travolgente prestazione di Pio Esposito, che con questa tripletta diventa il quarto giocatore più giovane a superare gli 11 gol in Serie A con la maglia nerazzurra nell’era dei tre punti a vittoria dopo Balotelli, Martins e Ronaldo.
Carnesecchi infortunato, Pio Esposito sblocca
Eppure la serata inizia male per l'Atalanta, già in affanno per un avvio di campionato difficoltoso, che perde Carnesecchi per un problema nel riscaldamento. Al suo posto Sportiello. L'Inter comanda la partita dall'inizio e dopo 32' è già sul 2-0 grazie a Pio Esposito. Il giovane talento nerazzurro sblocca appoggiando facilmente in rete dopo un doppio tentativo di Barella e raddoppia di testa su calcio d'angolo (nato da una super parata di Sportiello sempre sul numero 94) battuto da Dimarco. La squadra di Sarri, pericolosa nella prima mezzora solo una volta con Krstovic e De Ketelaere (bravissimo Martinez), si risveglia dopo l'uscita di Calhanoglu per un problema muscolare (dentro Sucic) e trova il gol che riaccende la sfida al 35'. Sull'asse De Ketelaere-Zalewski sulla sinistra, la palla arriva al centro dell'area dove Elmas sorprende tutta la difesa nerazzurra.
De Ketelaere si accende, l'Inter sbaglia tutto
Sarri esulta, ma le sue speranze durano poco. In avvio di ripresa l'Inter riparte forte e al 7', su assist perfetto di Thuram, Pio Esposito firma la sua tripletta. Chivu inserisce subito Jones e Akanji al posto di Barella di Dimarco, mentre il tecnico dell'Atalanta risponde con Pasalic e Rowe al posto di Ederson e Elmas. La partita sembra chiusa, invece a sorpresa si riapre. De Ketelaere segna di testa su calcio d'angolo battuto da Zalewski, poi Sucic su rigore (fallo di mano di Zappacosta) e di nuovo De Ketelaere questa volta su assist di Rowe. L'Inter è in grande confusione, l'Atalanta aumenta il ritmo e proprio nel finale trova l'insperato pareggio: Bastoni colpisce di mano in area e Kessie trasforma il rigore del pirotecnico 4-4 finale.
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