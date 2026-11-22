È un Milan travolgente: il Frosinone crolla a San Siro. Per Amorim è il festival del gol
Il Milan risponde alle vittorie delle dirette concorrenti nella corsa alla Champions League (restando a -5 dalla vetta)e supera con un netto 5-1 il Frosinone a San Siro, nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Ruben Amorim indirizza la partita già nel primo tempo, chiuso sul 2-1, per poi dilagare nella ripresa con altre tre reti.
Manita del Milan contro il Frosinone: torna al gol Ramos e segna ancora Cisse
L'avvio è subito movimentato. Dopo appena due minuti il Frosinone sfiora il vantaggio con Masini, la cui conclusione, deviata, si stampa sulla traversa. A colpire per primo è però il Milan: al 4' Modric lancia Rabiot in profondità, il francese cerca Pulisic al centro e Calvani, nel tentativo di intervenire, devia il pallone nella propria porta. I rossoneri trovano il raddoppio al 19', al termine di una ripartenza avviata proprio da Rabiot e rifinita da Moreira: il belga serve il pallone al portoghese Ramos, che non sbaglia davanti a Palmisani. La formazione di Alvini non si arrende e al 25' riapre il confronto con Masini, bravo a sfruttare una palla vagante in area e a battere Maignan.
Il Milan dilaga nel secondo tempo
Nella ripresa il Milan prende definitivamente il largo. Al 48' Jashari, appena entrato al posto di Bartesaghi, riceve un lancio di Rabiot, si presenta in area e firma il 3-1 con una conclusione potente di sinistro. Il Frosinone prova a reagire, ma al 62' arriva anche il poker rossonero: Cisse finalizza un'altra ripartenza, servito da Moreira, e dopo un iniziale annullamento per fuorigioco il VAR corregge la decisione di Pairetto e convalida la rete. Sei minuti più tardi è Pulisic a chiudere definitivamente i conti. L'americano recupera palla e percorre gran parte del campo prima di superare Palmisani con un delicato pallonetto. Nel finale il Milan gestisce il largo vantaggio e sfiora anche la sesta rete con Moreira, fermato dalla parata del portiere ospite. Finisce 5-1 a San Siro.
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