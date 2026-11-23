Non vogliono essere svegliati, non vogliono essere interpretati. Non vogliono partecipare al campionato che giocano quelli che devono vincerlo per forza. Sono, quelli della Lazio , la favola più bella che sia stata scritta dai tempi del Verona o della Samp e non si dimenticheranno mai di cosa è toccato loro in sorte, anche se la sorte - come è probabile che accada - volterà loro le spalle.

La precedenza alla Lazio, dunque: la impone la classifica. E subito dopo le scuse: tanto ai laziali quanto ai romanisti , se per una volta li accomuno in un conteggio elementare ma utile: sarà l’euforia calcistica mista a orgoglio che si respira nella capitale, dentro all’Olimpico e da tempo anche fuori per protesta.

Nel giro di un anno, e sulla distanza delle prime dodici partite, le due squadre hanno raccolto 17 punti in più, 14 la sola Lazio, 3 la Roma che nel novembre 2025 era prima con 27; Roma che si è peraltro permessa di segnare 21 gol in più, un incremento di quasi due a partita. Sensibile anche quello della Lazio, tredici.

E qui si potrebbe esaurire l’impopolare gioco della coppia degli opposti, anche se un altro importante punto di contatto c’è; anzi, i punti sono due: il gioco e lo spirito con cui entrambe inseguono il risultato.

Si esalta perciò il lavoro degli allenatori: puntano sulla verticalità, sulla ricerca della porta avversaria: raramente il pallone viene giocato all’indietro, al portiere, se non per abbassare il ritmo o recuperare la compattezza.

La Lazio e la Roma sono oggi le principali esponenti del campo largo, o dell’allargamento del campo: Gattuso e Gasperini cercano infatti con insistenza le linee esterne e i movimenti degli incursori, la cui incidenza sul gioco è evidente (esemplare, in tal senso, il primo tempo di Isaksen, così come il secondo di Wesley).

Sabato - meglio, anche sabato - la Lazio mi è piaciuta moltissimo: ha occupato la metacampo del Lecce, lasciandogli il contropiede in rare occasioni; stessa situazione al Tardini dove non c’è stata partita e non solo per le capacità realizzative di Malen, o per gli ingressi di Wesley e Soulé: pensate a dove si trovano ripetutamente Hermoso e Mancini, difensori centrali ai quali viene chiesto di partecipare all’azione offensiva, al di là dei rischi che comportano certi vuoti.

Completato un terzo del campionato e per la situazione di classifica più che invitante, spetta ora ai proprietari riflettere sull’importanza di aggiungere qualcosa di tecnicamente significativo: ci sono occasioni, talvolta irripetibili, che vanno sfruttate. Lotito e i Friedkin siano i primi a crederci.