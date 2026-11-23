Il momento di Lazio e Roma, ci credano i presidenti
Non vogliono essere svegliati, non vogliono essere interpretati. Non vogliono partecipare al campionato che giocano quelli che devono vincerlo per forza. Sono, quelli della Lazio, la favola più bella che sia stata scritta dai tempi del Verona o della Samp e non si dimenticheranno mai di cosa è toccato loro in sorte, anche se la sorte - come è probabile che accada - volterà loro le spalle.
La precedenza alla Lazio, dunque: la impone la classifica. E subito dopo le scuse: tanto ai laziali quanto ai romanisti, se per una volta li accomuno in un conteggio elementare ma utile: sarà l’euforia calcistica mista a orgoglio che si respira nella capitale, dentro all’Olimpico e da tempo anche fuori per protesta.
Nel giro di un anno, e sulla distanza delle prime dodici partite, le due squadre hanno raccolto 17 punti in più, 14 la sola Lazio, 3 la Roma che nel novembre 2025 era prima con 27; Roma che si è peraltro permessa di segnare 21 gol in più, un incremento di quasi due a partita. Sensibile anche quello della Lazio, tredici.
E qui si potrebbe esaurire l’impopolare gioco della coppia degli opposti, anche se un altro importante punto di contatto c’è; anzi, i punti sono due: il gioco e lo spirito con cui entrambe inseguono il risultato.
Si esalta perciò il lavoro degli allenatori: puntano sulla verticalità, sulla ricerca della porta avversaria: raramente il pallone viene giocato all’indietro, al portiere, se non per abbassare il ritmo o recuperare la compattezza.
La Lazio e la Roma sono oggi le principali esponenti del campo largo, o dell’allargamento del campo: Gattuso e Gasperini cercano infatti con insistenza le linee esterne e i movimenti degli incursori, la cui incidenza sul gioco è evidente (esemplare, in tal senso, il primo tempo di Isaksen, così come il secondo di Wesley).
Sabato - meglio, anche sabato - la Lazio mi è piaciuta moltissimo: ha occupato la metacampo del Lecce, lasciandogli il contropiede in rare occasioni; stessa situazione al Tardini dove non c’è stata partita e non solo per le capacità realizzative di Malen, o per gli ingressi di Wesley e Soulé: pensate a dove si trovano ripetutamente Hermoso e Mancini, difensori centrali ai quali viene chiesto di partecipare all’azione offensiva, al di là dei rischi che comportano certi vuoti.
Completato un terzo del campionato e per la situazione di classifica più che invitante, spetta ora ai proprietari riflettere sull’importanza di aggiungere qualcosa di tecnicamente significativo: ci sono occasioni, talvolta irripetibili, che vanno sfruttate. Lotito e i Friedkin siano i primi a crederci.
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