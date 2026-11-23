Sarà il Monday Night del Brianteo a mandare in archivio la dodicesima giornata del campionato di Serie A , che mette di fronte il Monza di Ivan Juric e la Fiorentina di Paolo Vanoli. In palio punti importanti in chiave salvezza, con le squadre divise attualmente da soli due punti in classifica . Si torna a giocare dopo l'ultima sosta dedicata alle nazionali di questo 2026.

Dove vedere Monza-Fiorentina in diretta tv

Monza-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.