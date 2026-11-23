Dove vedere Monza-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Sarà il Monday Night del Brianteo a mandare in archivio la dodicesima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte il Monza di Ivan Juric e la Fiorentina di Paolo Vanoli. In palio punti importanti in chiave salvezza, con le squadre divise attualmente da soli due punti in classifica. Si torna a giocare dopo l'ultima sosta dedicata alle nazionali di questo 2026.
Monza-Fiorentina, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, lunedì 23 novembre, allo stadio Brianteo di Monza, dove la formazione di Juric ospiterà la Fioretina di Paolo Vanoli. Direzione di gara affidata al sig. Daniele Doveri di Roma 1.
Dove vedere Monza-Fiorentina in diretta tv
Monza-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Monza-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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