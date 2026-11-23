Avevano vinto tutte le grandi, quelle della zona-Champions, della zona-Coppe bis e perfino le più deludenti come Napoli e Juventus, peraltro segnando una valanga di gol, e tutti gli allenatori felici e contenti. L’Inter invece è saltata via dalla lista dei tre punti e alla fine in questa galleria di facce sorridenti è mancata proprio quella di Chivu, segnata dallo stress di una partita follemente bella soprattutto per l’Atalanta, che l’ha ripresa su rigore in pieno recupero. Quattro a quattro, l’Inter sempre in vantaggio di due gol e alla fine agguantata da una squadra che non ha pensato nemmeno per un istante di averla persa. Così le romane hanno allungato mentre Milan e Como si sono avvicinate, ma più dei riflessi sulla classifica a Chivu deve interessare un altro tipo di riflessi, quelli tardivi della sua difesa. Che ha preso 17 gol in 12 partite, un numero troppo pesante per chi punta allo scudetto.

Serie A Pagelle Atalanta-Inter, tutti i voti: incubo Scalvini, Pio Esposito mostruoso Guarda la gallery L’Inter aveva l’ostacolo più complicato in questa giornata se vista dalla parte delle grandi e se non è riuscita a superarlo, come si poteva immaginare dopo la prima mezz’ora, è stato per merito dell’Atalanta quanto per demerito suo. Era entrata col piede giusto in questa partita, come era accaduto prima della sosta col Como, tanto per far capire che il tempo del risveglio dopo le labbrate era alle spalle. Aggressiva nella metà campo della Dea, ha giocato, costruito occasioni e segnato due gol in trenta minuti. Poi sono sopraggiunti i difetti. Il primo: troppo bellini in area bergamasca, un tocco, due, un passaggino, un colpetto, è mancata la stoccata. Il secondo: sul 2-0, prima flessione mentale, gol di Elmas e partita riaperta. Sul 3-1, seconda flessione e rete di De Ketelaere. Sul 4-2 terza e doppia flessione con la doppietta del belga e il gol su rigore di Kessie. Completata così una serata che non andrà giù all’allenatore.