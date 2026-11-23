Sfida salvezza al Brianteo. La Fiorentina arriva da tre risultati utili consecutivi, ultimo il pareggio interno contro la Juve. Due punti di vantaggio sul Monza che vuole arrestare un'emorragia di quattro sconfitte di fila. Riflettori puntati su Varela, a segno nove volte in dieci presenze in Serie A, che può diventare il quinto giocatore ad andare in doppia cifra di reti nelle prime dodici giornate nel massimo campionato con una squadra neopromossa dopo Batistuta, Hübner, Trezeguet e Denis. Da parte ospite le speranze sono riposte nel gioiellino Mastantuono secondo solo a Yamal per numero di gol segnati, tiri effettuati e occasioni create. Segui il pre e il post partita con le parole dei protagonisti nella diretta del Corriere dello Sport-Stadio.
21:28
41' - Joao Mario da fuori
La Fiorentina ci prova dalla distanza: il grande destro secco da fuori area di Joao Mario costringe Thiam alla deviazione.
21:22
35' - Brindelli fermato da De Gea
Il Monza lentamente cresce di livello e inizia a impensierire la Fiorentina: al termine di una lunga azione che si apre lungo tutto il campo, il pallone arriva sulla destra a Birindelli che impegna De Gea sul primo palo.
21:13
27' - Entra Ranieri
Il difensore subentra a Viery costretto a uscire dal campo per un problema muscolare.
21:06
18' - Goncalves, lo scavetto senza senzo
Il Monza fatica a costruire la manovra. La Fiorentina appare più sul pezzo: da una palla recuperata da Jimenez parte un'azione pericolosa terminata sciaguratamente da Goncalves che prova un pallonetto che non procura problemi a Thiam.
20:53
5' - Oulai ci prova dalla distanza
Thiam sbaglia un rinvio e ne approfitta Oulai che dalla distanza prova a beffare il portiere del Monza sul secondo palo. L'estremo difensore riesce però a deviare in angolo.
20:49
3' - La Viola parte forte
La Fiorentina prende subito il pallino del gioco. Il Monza fa densità e si chiude basso.
20:43
Varela: "Porto nel Monza la carica della nazionale"
Varela sta vivendo un momento d'oro e la prima convocazione con il Portogallo lo dimostra. "È vero, sto giocando bene e spero di continuare a farlo. Porto la carica positiva accumulata con la nazionale portoghese a Monza".
20:28
Obiang attendista: "Varela? Per ora ce lo godiamo..."
"Il progetto sta andando avanti piano piano. Ci aspettavamo di fare meglio, ma i giovani stanno imparando quello che gli chiede il tecnico. Oggi torna Pessina, il nostro capitano, che ci può dare una grossa mano". Queste le parole di Pedro Obiang aprima dell'inizio di Monza-Fiorentina. "Offerte per Varela? Vedremo, per ora non sono arrivate - aggiunge il direttore sportivo biancorosso - Per ora ce lo godiamo, poi si vedrà". Juve e Napoli soprattutto sono in pressing sull'attaccante.
20:14
La mascotte (prudente) del Monza
Prima della partita a spingere il Monza, ma senza esagerare, è scesa in campo anche Drive la mascotte dei lombardi. È una tartaruga verde con casco rosso e occhialoni da corsa (pensata per unire l'anima calcistica biancorossa alla passione per i motori e l'autodromo di Monza): è coraggiosa però - in linea con la sua natura - traccia una percorso di crescita continuo ma senza esasperazioni o fughe in avanti.
20:00
Monza, la formazione ufficiale
Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela.
19:58
Fiorentina, la formazione ufficiale
De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Goncalves, Mastantuono, Gnonto; Pellegrino
19:54
Monza-Fiorentina, la gara in cifre
Il bilancio tra Fiorentina e Monza in Serie A è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e due pareggi; tuttavia, entrambi i successi della formazione brianzola sono arrivati in incontri casalinghi. La formazione lombarda ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato, dopo che aveva vinto due delle tre precedenti; solo due volte nella sua storia in Serie A ha registrato più sconfitte consecutive sotto la guida di un singolo allenatore: tra agosto e settembre 2022 con Giovanni Stroppa alla guida (cinque) e tra marzo e maggio 2025, sotto la gestione di Alessandro Nesta (sei).
19:35
Monza-Fiorentina, le probabili formazioni
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, R. Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, P. Gonçalves, Gnonto; Pellegrino.
19:30
Monza-Fiorentina, dove vederla in tv
Monza-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Stadio Brianteo di Monza (Lombardia)