Prima della partita a spingere il Monza, ma senza esagerare, è scesa in campo anche Drive la mascotte dei lombardi. È una tartaruga verde con casco rosso e occhialoni da corsa (pensata per unire l'anima calcistica biancorossa alla passione per i motori e l'autodromo di Monza): è coraggiosa però - in linea con la sua natura - traccia una percorso di crescita continuo ma senza esasperazioni o fughe in avanti.

"Il progetto sta andando avanti piano piano. Ci aspettavamo di fare meglio, ma i giovani stanno imparando quello che gli chiede il tecnico. Oggi torna Pessina, il nostro capitano, che ci può dare una grossa mano". Queste le parole di Pedro Obiang aprima dell'inizio di Monza-Fiorentina. "Offerte per Varela? Vedremo, per ora non sono arrivate - aggiunge il direttore sportivo biancorosso - Per ora ce lo godiamo, poi si vedrà". Juve e Napoli soprattutto sono in pressing sull'attaccante.

Varela sta vivendo un momento d'oro e la prima convocazione con il Portogallo lo dimostra. "È vero, sto giocando bene e spero di continuare a farlo. Porto la carica positiva accumulata con la nazionale portoghese a Monza".

19:58

Fiorentina, la formazione ufficiale

De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Goncalves, Mastantuono, Gnonto; Pellegrino

19:54

Monza-Fiorentina, la gara in cifre

Il bilancio tra Fiorentina e Monza in Serie A è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e due pareggi; tuttavia, entrambi i successi della formazione brianzola sono arrivati in incontri casalinghi. La formazione lombarda ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato, dopo che aveva vinto due delle tre precedenti; solo due volte nella sua storia in Serie A ha registrato più sconfitte consecutive sotto la guida di un singolo allenatore: tra agosto e settembre 2022 con Giovanni Stroppa alla guida (cinque) e tra marzo e maggio 2025, sotto la gestione di Alessandro Nesta (sei).

19:35

Monza-Fiorentina, le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, R. Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, P. Gonçalves, Gnonto; Pellegrino.

19:30

Monza-Fiorentina, dove vederla in tv

Monza-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.