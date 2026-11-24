Biglietti derby Lazio-Roma: da oggi parte la vendita libera per i tifosi
ROMA - Trentacinquemila laziali già assicurati. E da oggi (alle 11) scatterà la vendita libera per tutti i settori dello stadio. I tifosi biancocelesti si preparano al ritorno in massa all’Olimpico, lo faranno per la sfida più sentita, stavolta con la rivalità accentuata pure dalla classifica. Per il derby del 13 dicembre sono stati staccati circa 30 mila biglietti totali, nel conto rientrano i tagliandi venduti nella fase riservata agli abbonati della scorsa stagione e quelli del Pack 3 (3.500), ovvero il pacchetto a prezzi agevolati proposto dal club (comprendeva la gare casalinghe con il Lecce e con l’Atalanta).
I prezzi dei biglietti
Domenica 15 novembre era terminato il periodo per gli abbonati 2025- 2026 (29.918), domenica 22 invece si è chiuso quello per i possessori delle fidelity card della S.S. Lazio Eagle Card e Millenovecento. La quota complessiva, aggiungendo gli abbonati dell’attuale Serie A (4.500), è salita fino a 35 mila. Esaurita la scorta dei biglietti in Curva Nord e nei distinti adiacenti, ecco i prezzi dei restanti settori: 65 euro in Tribuna Tevere Parterre Laterale, 70 euro in Tribuna Tevere Centrale, 75 euro in Tribuna Tevere, 105 euro in Tribuna Tevere Top, 140 euro in Tribuna Tevere Gold, 150 euro in Tribuna Monte Mario Laterale, 190 euro in Tribuna Monte Mario Top, 400 euro in Tribuna d’Onore Laterale Destra (750 euro con hospitality).
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