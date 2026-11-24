ROMA - Trentacinquemila laziali già assicurati. E da oggi (alle 11) scatterà la vendita libera per tutti i settori dello stadio. I tifosi biancocelesti si preparano al ritorno in massa all’Olimpico, lo faranno per la sfida più sentita, stavolta con la rivalità accentuata pure dalla classifica. Per il derby del 13 dicembre sono stati staccati circa 30 mila biglietti totali, nel conto rientrano i tagliandi venduti nella fase riservata agli abbonati della scorsa stagione e quelli del Pack 3 (3.500), ovvero il pacchetto a prezzi agevolati proposto dal club (comprendeva la gare casalinghe con il Lecce e con l’Atalanta).