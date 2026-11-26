L'AIA ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per le partite valide per la 13esima giornata del campionato di Serie A . Riflettori puntati su Como-Juventus , big match del prossimo weekend, senza dimenticare Roma-Monza e Sassuolo-Napoli . La capolista Lazio , invece, scenderà in campo sabato alle 20:45 in casa del Torino di Abate.

Serie A, gli arbitri della 13a giornata: Como-Juve a Mariani, Roma-Monza affidata a Collu

Domenica sera, alle ore 20:45, sarà l'internazionale Mariani a dirigere l'attesissimo confronto tra Como e Juventus, che al "Sinigaglia" mette in palio punti importantissimi per la zona Champions. Il fischietto della sezione di Aprilia verrà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti, mentre il quarto ufficiale sarà Marinelli di Tivoli. Pezzuto e Meraviglia agiranno in sala Var. Per Roma-Monza, invece, designato Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, reduce dalla direzione di Cremonese-Avellino in Serie B. Inter-Genoa ad Ayroldi della sezione di Molfetta, Torino-Lazio a Chiffi di Padova. C'è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata per Sassuolo-Napoli, mentre toccherà a Di Bello arbitrare Cagliari-Milan, match che chiuderà il programma della 13esima giornata di Serie A.