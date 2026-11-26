Serie A, gli arbitri della 13a giornata: c'è Mariani per Como-Juve, Roma-Monza a Collu
L'AIA ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per le partite valide per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati su Como-Juventus, big match del prossimo weekend, senza dimenticare Roma-Monza e Sassuolo-Napoli. La capolista Lazio, invece, scenderà in campo sabato alle 20:45 in casa del Torino di Abate.
Serie A, gli arbitri della 13a giornata: Como-Juve a Mariani, Roma-Monza affidata a Collu
Domenica sera, alle ore 20:45, sarà l'internazionale Mariani a dirigere l'attesissimo confronto tra Como e Juventus, che al "Sinigaglia" mette in palio punti importantissimi per la zona Champions. Il fischietto della sezione di Aprilia verrà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti, mentre il quarto ufficiale sarà Marinelli di Tivoli. Pezzuto e Meraviglia agiranno in sala Var. Per Roma-Monza, invece, designato Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, reduce dalla direzione di Cremonese-Avellino in Serie B. Inter-Genoa ad Ayroldi della sezione di Molfetta, Torino-Lazio a Chiffi di Padova. C'è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata per Sassuolo-Napoli, mentre toccherà a Di Bello arbitrare Cagliari-Milan, match che chiuderà il programma della 13esima giornata di Serie A.
Tutte le designazioni arbitrali per la 13a giornata
Qui di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali in vista della 13esima giornata di Serie A:
VENEZIA – BOLOGNA Venerdì 27/11 h. 20.45
COLOMBO
DI GIOIA – DELLA MEA
IV: PERENZONI
VAR: MASSIMI
AVAR: MAZZOLENI
FROSINONE – PARMA Sabato 28/11 h. 15.00
BONACINA
ROSSI C. – RUSSO
IV: MARCENARO
VAR: COSSO
AVAR: MARINI
TORINO – LAZIO Sabato 28/11 h. 18.00
CHIFFI
CECCONI – LO CICERO
IV: MANGANIELLO
VAR: FABBRI
AVAR: PEZZUTO
INTER – GENOA Sabato 28/11 h. 20.45
AYROLDI
BINDONI – BARONE
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DIONISI
UDINESE – FIORENTINA h. 12.30
LA PENNA
TEGONI – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: VOLPI
SASSUOLO – NAPOLI h. 15.00
GUIDA
ALASSIO – BERCIGLI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: SANTORO
ROMA – MONZA h. 18.00
COLLU
PASSERI – MONDIN
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
COMO – JUVENTUS h. 20.45
MARIANI
PERETTI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MERAVIGLIA
LECCE – ATALANTA Lunedì 30/11 h. 18.30
DRIGO
BERTI – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – MILAN Lunedì 30/11 h. 20.45
DI BELLO
BACCINI – CECCON
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS