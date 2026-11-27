Dove vedere Venezia-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Ad aprire la 13esima giornata del campionato di Serie A sarà Venezia-Bologna, partita che mette in palio punti importanti per la zona salvezza e per la risalita degli emiliani in classifica. Palladino può temporaneamente superare Napoli e Frosinone in classifica, mentre i lagunari di Davide Nicola proveranno a sfruttare il fattore campo per abbandonare l'ultimo posto.
Venezia-Bologna, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio "Pier Luigi Penzo" di Venezia, dove la squadra di Davide Nicola ospiterà il Bologna di Raffaele Palladino. Direzione di gara affidata al sig. Colombo della sezione di Como.
Dove vedere Venezia-Bologna in diretta tv
Venezia-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Venezia-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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