Ad aprire la 13esima giornata del campionato di Serie A sarà Venezia-Bologna , partita che mette in palio punti importanti per la zona salvezza e per la risalita degli emiliani in classifica. Palladino può temporaneamente superare Napoli e Frosinone in classifica, mentre i lagunari di Davide Nicola proveranno a sfruttare il fattore campo per abbandonare l'ultimo posto.

Dove vedere Venezia-Bologna in diretta tv

Venezia-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Venezia-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.