VENEZIA - Non sono mancate le occasioni ma i gol al 'Penzo', dove Venezia e Atalanta hanno chiuso sullo 0-0 l'anticipo che ha aperto il programma della 13ª giornata di Serie A. Diverse le chance sprecate nel primo tempo dai lagunari di Nicola, ai quali è stata anche annullata una rete, al loro primo pareggio in campionato e per il momento non più ultimi in classifica (ora a +1 sull'Udinese), mentre il Bologna (al sesto risultato utile di fila) non è riuscito a cambiare marcia nella ripresa e alla fine ha dovuto accontentarsi di tornare a casa con un punto che non basta a migliorare l'attuale ottavo posto.