Il Venezia frena il Bologna di Palladino: 0-0 al 'Penzo', primo pari per Nicola
VENEZIA - Non sono mancate le occasioni ma i gol al 'Penzo', dove Venezia e Atalanta hanno chiuso sullo 0-0 l'anticipo che ha aperto il programma della 13ª giornata di Serie A. Diverse le chance sprecate nel primo tempo dai lagunari di Nicola, ai quali è stata anche annullata una rete, al loro primo pareggio in campionato e per il momento non più ultimi in classifica (ora a +1 sull'Udinese), mentre il Bologna (al sesto risultato utile di fila) non è riuscito a cambiare marcia nella ripresa e alla fine ha dovuto accontentarsi di tornare a casa con un punto che non basta a migliorare l'attuale ottavo posto.
Il Venezia spreca nel primo tempo
Primo tempo quasi a senso unico e già al 13' sfiora il vantaggio il Venezia (3-5-2): sinistro incrociato di Yeboah e deviazione in corner di Skorupski. Sugli sviluppi del successivo angolo arriva però il gol dei lagunari: cross dalla destra di Hainaut e stacco perfetto di Halhal, che di testa fa 1-0. I tifosi di casa fanno festa, ma dopo cinque minuti circa di revisione Var (dovuti a un problema tecnico a Lissone), la rete viene annullata per un iniziale fuorigioco di Kike Perez. La squadra di Nicola non alza però il piede dall'acceleratore insiste: ancora Yeboah calcia a lato (25'), poi è di nuovo bravo Skorupski ad opporsi a Kike Perez (30'). E il Bologna? Prova a reagire con il suo 3-4-3 ma in una delle rare ripartenze efficaci Odgaard (servito da Pobega) sfiora l'incrocio dei pali (31'), mentre è bravo Stankovic a parare sul colpo di testa di Theate (38'). L'ultima grande chance prima del riposo è però ancora del Venezia: errore di Skorupski, che serve involontariamente Yeboah ma è bravo poi a sbarrargli la strada con una super parata (42').
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