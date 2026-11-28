Dove vedere Frosinone-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
Frosinone-Parma, palla al centro. La voglia di riscatto è il minimo comun denominatore tra gli uomini di Alvini e Gilardino. Il Frosinone è reduce da due sconfitte consecutive (in trasferta contro Cagliari e Milan) così come il Parma (in casa contro Bologna e Roma). In palio punti pesanti per i padroni di casa, che vogliono tornare a vincere per restare nei quartieri alti della classifica, così come per gli ospiti che vanno a caccia di un successo che sarebbe prezioso nella lotta per la salvezza.
Frosinone-Parma, l'orario
Frosinone-Parma è in programma oggi, sabato 28 novembre, alle ore 15, allo stadio Stirpe di Frosinone. Direzione di gara affidata a Kevin Bonacina della sezione AIA di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti di linea C. Rossi e Russo. Quarto uomo Marinelli. VAR Cosso. AVAR Mariani.
Dove vedere Frosinone-Parma in diretta tv
Frosinone-Parma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Frosinone-Parma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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