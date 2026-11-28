Dove vedere Torino-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
La capolista fa tappa a Torino. Nella sfida valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A la Lazio di Gattuso vuole proseguire la propria corsa in cima alla classifica. Contro ci saranno i granata di Abate, che davanti ai propri tifosi vogliono riscattarsi dopo avere perso tre delle ultime quattro gare giocate.
Torino-Lazio, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 18:00 allo stadio "Olimpico-Grande Torino" di Torino, dove la squadra di Ignazio Abate ospiterà la Lazio di Gennaro Gattuso. Direzione di gara affidata al sig. Chiffi della sezione di Padova.
Dove vedere Torino-Lazio in diretta tv
Torino-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Torino-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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