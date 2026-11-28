Luci a San Siro. Nella sfida valida per la 13esima giornata di Serie A l'Inter di Chivu, dopo la vittoria in Champions contro lo Stoccarda vuole tornare al successo in campionato per tenersi attaccata al treno delle prime in classifica. Contro, ci sarà il Genoa di De Rossi, che ha vinto quattro delle ultime gare. Le due formazoni si affronteranno di nuovo martedì, nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Dove vedere Inter-Genoa in diretta tv

Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.