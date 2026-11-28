Il Frosinone batte il Parma 3-0 nella tredicesima giornata di Serie A e torna al successo dopo le due sconfitte consecutive. Il protagonista assoluto è Tomas Bobcek: Alvini lo ha lanciato per la prima volta da titolare al centro dell'attacco e l'attaccante slovacco ha risposto con una tripletta. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Gilardino In tribuna c'era anche il commissario tecnico Roberto Mancini, venuto a osservare alcuni giovani italiani.

Il Frosinone ritrova i tre punti Parte meglio il Frosinone con Ghedjemis particolarmente ispirato.I padroni di casa ci provano con Calò da fuori, poi con Oyono e Kvernadze, ma Daffara risponde sempre presente. Il Parma fatica a uscire dalla propria metà campo, ma col passare dei minuti trova spazio in ripartenza. Al 24' va vicinissimo al vantaggio: sugli sviluppi di un corner Elphege calcia da due passi e Monterisi salva sulla linea. Poco dopo il Frosinone risponde con la rovesciata di Bobcek, che termina sopra la traversa di pochissimo: è solo l'antipasto per un secondo tempo da urlo. Nel finale della prima frazione di gioco, Touré si invola da solo verso Palmisani ma, entrato in area, calcia malissimo e spreca tutto.