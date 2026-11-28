Bobcek show, tripletta contro il Parma: il Frosinone torna a vincere
Il Frosinone batte il Parma 3-0 nella tredicesima giornata di Serie A e torna al successo dopo le due sconfitte consecutive. Il protagonista assoluto è Tomas Bobcek: Alvini lo ha lanciato per la prima volta da titolare al centro dell'attacco e l'attaccante slovacco ha risposto con una tripletta. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Gilardino In tribuna c'era anche il commissario tecnico Roberto Mancini, venuto a osservare alcuni giovani italiani.
Il Frosinone ritrova i tre punti
Parte meglio il Frosinone con Ghedjemis particolarmente ispirato.I padroni di casa ci provano con Calò da fuori, poi con Oyono e Kvernadze, ma Daffara risponde sempre presente. Il Parma fatica a uscire dalla propria metà campo, ma col passare dei minuti trova spazio in ripartenza. Al 24' va vicinissimo al vantaggio: sugli sviluppi di un corner Elphege calcia da due passi e Monterisi salva sulla linea. Poco dopo il Frosinone risponde con la rovesciata di Bobcek, che termina sopra la traversa di pochissimo: è solo l'antipasto per un secondo tempo da urlo. Nel finale della prima frazione di gioco, Touré si invola da solo verso Palmisani ma, entrato in area, calcia malissimo e spreca tutto.
Bobcek si scatena, chiude la partita e si prende la standing ovation
Al 55' Ghedjemis calcia forte sul primo palo col mancino, il portiere gialloblù respinge male e Bobcek è il più rapido sul tap-in. Pochi minuti dopo lo slovacco sfiora il bis di testa su calcio d'angolo, trovando ancora Daffara a dire di no. Il raddoppio poco dopo al termine di un'azione corale: Schmid imbuca per Masini, il cross di prima dalla destra trova Bobcek al centro dell'area, e lo slovacco segna al volo in acrobazia. Il Parma non riesce più a reagire e al 79' Bobcek cala il tris: Zerbin lo serve in area, e lo slovacco infila il pallone tra le gambe di Daffara in uscita, completando la tripletta e portando a casa tre punti importanti.
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