Lazio-Torino, biancocelesti avanti di due reti nella prima frazione grazie a Provstgaard e Isaksen

Dopo una prima parte di gara combattuta, con occasioni da entrambe le parti, è Provstgaard a rompere l'equilibrio al 42'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore anticipa Coco e trova la deviazione di testa vincente, spedendo il pallone nell'angolo alla sinistra di Perri. Il Torino non ha neppure il tempo di riorganizzarsi: appena due minuti più tardi, infatti, Zaccagni inventa un assist per Isaksen, che controlla e si presenta davanti al portiere granata, battendolo per il raddoppio.

Adams mette pepe al secondo tempo

La formazione di Gattuso sembra avere il controllo della partita, ma nella ripresa i granata provano a riaprirla: Adams accorcia le distanze, raccogliendo di testa il cross dalla bandierina disegnato da Gineitis. Il gol restituisce fiducia al Torino, che aumenta la pressione e cerca il pareggio. Simeone colpisce anche un palo, mentre Oristanio e lo stesso Adams costruiscono altre opportunità senza riuscire a concretizzarle. La Lazio, dal canto suo, non rinuncia a ripartire e sfiora il tris con Frattesi e Pinamonti, ma senza trovare il cinismo necessario. Nel finale il Torino insiste, ma il risultato non cambia: i biancocelesti portano a casa tre punti preziosi e allungano momentaneamente a +5 sulla Roma, seconda in attesa della partita con il Monza.