L'Inter di Cristian Chivu liquida la pratica Genoa e tiene il passo della Lazio di Gennaro Gattuso, riportandosi a -3 dalla capolista della Serie A. Decisive le reti di Lautaro Martinez , Marcus Thuram (doppietta) e Petar Sucic , freddissimo dagli 11 metri. Nulla da fare per Daniele De Rossi , che resta a quota 16 in classifica .

Inter-Genoa 4-0: Lautaro apre le marcature, Thuram ne fa due. Sucic glaciale dal dischetto

In un primo tempo particolarmente equilibrato, l'Inter di Cristian Chivu gestisce il pallino del gioco in avvio, andando vicina al gol con Carlos Augusto, che da fuori colpisce in pieno il palo alla destra di Bijlow. Con il passare dei minuti prende coraggio l'undici di De Rossi, che spaventa i padroni di casa con due colpi di testa di Osmajic da distanza ravvicinata. Fenomenale Provedel in ambo le circostanze. Alla mezzora, non perdona Lautaro Martinez, che punisce la retroguardia rossoblù con un destro vincente, che finalizza l'assist di Diouf nel cuore dell'area di rigore. Gli ospiti perdono le distanze e i nerazzurri ripartono con grande pericolosità, centrando il bersaglio grosso al 40' con Marcus Thuram, che sfrutta un pallone lavorato dal solito Lautaro. Il capitano dell'Inter è ancora protagonista quattro minuti più tardi, quando calcia in modo sporco all'altezza del dischetto e serve involontariamente Dimarco, freddissimo a pochi passi da Bijlow. È 3-0, ma il Var annulla per posizione di offside dell'esterno mancino della Nazionale. Prima del duplice fischio dell'arbitro Ayroldi, arriva ugualmente il tris dei padroni di casa: c'è spazio anche per il rigore realizzato da Sucic al terzo minuto di recupero, dopo l'intervento falloso su Barella. A inizio ripresa, è ancora Thuram ad archiviare la pratica, calando il poker al 54'. 4-0 il finale a San Siro.