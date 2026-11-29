Udinese-Fiorentina apre la domenica delle gare valide per la tredicesima giornata di Serie A . Sfida salvezza al Bluenergy Stadium tra i bianconeri friulani di Zanetti e i viola di Vanoli . L'Udinese è reduce dal pareggio a Bologna (1-1), la Fiorentina dalla sconfitta a Monza (3-0). Gli ospiti si presentano allo scontro diretto con tre punti di vantaggio. Un match da non fallire per entrambe per risalire la classifica .

Udinese - Fiorentina è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 12:30 , al Bluenergy Stadium di Udine. Direzione di gara affidata a Federico La Penna della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti di linea Tengoni e Yoshikawa. Quarto uomo Perri. VAR Marini. AVAR Volpi.

Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv

Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.