Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Udinese-Fiorentina apre la domenica delle gare valide per la tredicesima giornata di Serie A. Sfida salvezza al Bluenergy Stadium tra i bianconeri friulani di Zanetti e i viola di Vanoli. L'Udinese è reduce dal pareggio a Bologna (1-1), la Fiorentina dalla sconfitta a Monza (3-0). Gli ospiti si presentano allo scontro diretto con tre punti di vantaggio. Un match da non fallire per entrambe per risalire la classifica.
Udinese-Fiorentina, l'orario
Udinese-Fiorentina è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 12:30, al Bluenergy Stadium di Udine. Direzione di gara affidata a Federico La Penna della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti di linea Tengoni e Yoshikawa. Quarto uomo Perri. VAR Marini. AVAR Volpi.
Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv
Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Udinese-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS