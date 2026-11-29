Dove vedere Roma-Monza in tv? Dazn o Sky, orario
Nella sfida valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A la Roma, dopo il pareggio in Champions League contro il Paris Saint-Germain, vuole tenere la scia della Lazio capolista. All'Olimpico la squadra di Gasperini ospita il Monza dell'ex Juric, reduce dal successo per 3-0 contro la Fiorentina nell'ultimo turno.
Roma-Monza, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, dove la squadra di Gian Piero Gasperini ospiterà il Monza di Ivan Juric. Direzione di gara affidata al sig. Collu della sezione di Cagliari.
Dove vedere Roma-Monza in diretta tv
Roma-Monza sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Monza, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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