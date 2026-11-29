Oltre al tipico confronto tra l’allievo e il maestro (l’ex Juric contro Gasperini), Roma-Monza sarà anche una sfida tra due grandi nove. Con le quattro reti segnate al Parma, il romanista è balzato in testa alla graduatoria dei marcatori con 12 gol. In tre mesi ha quasi pareggiato il numero di reti (14) fatte da gennaio a maggio in primi 5 mesi comunque da urlo della passata stagione. Malen ha già eguagliato, tra l’altro, il record di gol realizzati da un romanista in A in un anno solare: 26 nel 2026, come Pedro Manfredini nel 1960 . Avrà quattro partite entro Natale per staccare il mito. A Donny non è bastato avere un impatto devastante sul calcio italiano: alcuni credevano non potesse replicare certi numeri nella seconda stagione e invece ha addirittura mostrato di avere ulteriori margini di miglioramento. Considerando anche la Champions, è a quota 17 centri in 16 apparizioni.

I numeri di Varela

Le 11 perle di Varela, il più rapido a raggiungere la doppia cifra negli ultimi 50 anni alla prima esperienza in A dopo Montella (1997) e Milito (2008), sono servite perlopiù a sollevare il Monza dalle acque torbide. I lombardi oggi hanno 10 punti in classifica (+2 dal Parma terzultimo) e il loro cannoniere ha segnato più del 50% del totale delle marcature. Anche Gustavo, come Malen, può essere definito un centravanti moderno. È alto 185 cm eppure è rapido come una scheggia e sa muoversi tra le linee con la stessa abilità con cui attacca la profondità. Finalizza, cuce, imposta, scatta: insomma ha tutte quelle caratteristiche che messe insieme possono mandare in tilt una difesa, non a caso fin qui è stato difficilmente leggibile da ogni retroguardia. Da fine ottobre ha segnato a Cagliari (due volte), Torino, Napoli, Bologna e Fiorentina (altre due), confermandosi come il calciatore con il gap più alto tra gol attesi (6,90 xG) in base alla pericolosità delle conclusioni e gol effettivamente segnati (11), a testimonianza di una precisione non comune. Non è un caso che le sirene del mercato si siano già accese, in Italia come all’estero.Varela piace all’Inter, al Napoli e a mezza Premier. Il Monza lo valuta 30 milioni dopo averlo pagato 2,5 dal Benfica appena 4 mesi fa. La Roma, d’altro canto, forse non cederebbe Malen neppure per il doppio e in queste settimane ha avviato dei dialoghi col suo entourage per adeguarne lo stipendio e prolungare il contratto almeno fino al 2031.