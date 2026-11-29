Sassuolo-Napoli , a voi. Tredicesima giornata di Serie A , gli azzurri di Allegri , reduci dal pareggio all'Etihad Stadium (2-2) contro il Manchester City in Champions League, vanno a caccia della seconda vittoria di fila e del terzo risultato utile di fila in campionato dopo aver battuto (1-0) il Torino al Maradona.. Dall'altra parte del campo, i neroverdi di D'Aversa , chiamato a subentrare ad Aquilani, cercano punti pesanti in chiave salvezza a margine di sei sconfitte consecutive che hanno portato gli emiliani al terzultimo posto in classifica in condominio con il Parma. Ultima, in ordine cronologico, quella in casa contro il Genoa di De Rossi (2-0).

Sassuolo - Napoli è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 15 , al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Direzione di gara affidata a Marco Guida della sezione AIA di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti di linea Alassio e Bercigli. Quarto uomo Calzavara. VAR Aureliano. AVAR Santoro.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.