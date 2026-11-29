Dove vedere Como-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della 13esima giornata del campionato di Serie A si chiude al "Sinigaglia", dove il Como di Fabregas, reduce dal successo in Champions League contro l'AEK Atene ospiterà la Juve di Spalletti, che giovedì ha battuto in Europa League l'Omonia Nicosia.
Como-Juve, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio "Sinigaglia" di Como, dove la squadra di Cesc Fabregas ospiterà la Juve di Spalletti. Direzione di gara affidata al sig. Mariani della sezione di Aprilia.
Dove vedere Como-Juve in diretta tv
Como-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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