La crisi della Fiorentina si fa sempre più profonda. Nello scontro salvezza della tredicesima giornata di Serie A, la squadra di Vanoli perde 1-0 sul campo dell'Udinese. Decide un gol di Lovric all'8'. I viola erano arrivati in Friuli dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita lunedì scorso in casa del Monza, con un ritiro anticipato al Viola Park e un ambiente sempre più nervoso. Alla vigilia la classifica era già preoccupante e ora il bilancio di Vanoli resta magro: subentrato a Grosso dopo gli zero punti delle prime tre giornate, ne ha raccolti solo nove nelle successive nove giornate . L' Udinese di Zanetti aggancia invece i viola al sedicesimo posto in classifica e ritrova un successo che mancava dal 29 agosto.

Lovric la sblocca, De Gea evita il peggio ma si infortuna

Approccio aggressivo dei friulani: già al 4' Lovric si rende pericoloso con un colpo di tacco e serve un intervento decisivo di Brescianini per fermarlo. All'8' arriva il vantaggio: Zaniolo si accentra dalla destra e imbuca centralmente proprio per Lovric. Inserimento perfetto e destro che sbatte prima sulla traversa, poi sul palo e si infila in rete. La Fiorentina fatica a reagire e le sue uniche iniziative passano da Pellegrino, ma Okoye si fa sempre trovare pronto. L'Udinese continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio. Poco dopo la mezz'ora di gioco, Fagioli perde palla e innesca un altro contropiede pericoloso dell'Udinese: Zaniolo calcia in diagonale, De Gea respinge di piede e Lovric manda alto sulla ribattuta. Poco dopo, al 40', Abankwah colpisce il palo. Nel recupero arriva un'altra brutta notizia per Vanoli: De Gea si fa male e al suo posto entra Christensen.

Gol annullato a Solet, Gonçalves centra il palo

Vanoli prova a cambiare volto alla squadra già all'intervallo con i cambi, ma l'inerzia della partita non cambia. Lovric va ancora vicino alla doppietta, prima con un colpo di testa su cross di Kamara finito sul fondo, poi con una conclusione dal limite che termina alta. Al 74' l'Udinese trova il raddoppio: su un calcio d'angolo, Christensen esce male e ribatte il pallone sui piedi di Solet, destro al volo che colpisce il palo, finisce sul corpo di Christensen ed entra in porta. Dopo una lunga revisione al VAR però, il gol viene annullato per la posizione di fuorigioco di Kabasele considerata attiva. Nel finale l'Udinese amministra continuando ad attaccare, e la Fiorentina deve affidarsi all'inventiva dei singoli, come quella di Pedro Gonçalves che colpisce il palo con un tiro a giro in pieno recupero