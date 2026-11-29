Follia Kolo Muani e il Como non perdona: 3-0 alla Juve, seconda vittoria consecutiva ed è di nuovo -6 dalla Lazio capolista. Al Sinigaglia l'episodio chiave è l'espulsione dell'attaccante francese al 5'. In superiorità numerica gli uomini di Fabregas sbloccano la partita al 46' con Nico Paz su punizione, vanno al riposo in vantaggio e chiudono i conti con una doppietta di Douvikas (65' e 80') condannando Spalletti alla quarta sconfitta stagionale in campionato.

Serie A Como-Juve, le formazioni ufficiali di Fabregas e Spalletti Guarda la gallery Kolo Muani espulso al 5', Nico Paz manda il Como al riposo in vantaggio sulla Juve La notte della tredicesima giornata di Serie A diventa subito di un buio pesto per la Juve: Valle trattiene Kolo Muani, l'attaccante francese si divincola e lo colpisce al volto a palla ormai lontana. Rosso diretto di Mariani, su segnalazione tempestiva dell'assistente di linea Perrotti. La salita diventa subito ripida per i bianconeri. Spalletti corre ai ripari ridisegnando la Vecchia Signora con un il 4-4-1: McKennie e Cambiaso sulle corsie laterali, Woltemade unica punta. Con un uomo in più il Como ragiona affidandosi al possesso palla, poi inizia a spingere alla ricerca del vantaggio: colpo di testa di Nico Paz parato da Vicario, tiro alto sulla traversa di Milla. Nel mezzo un tentativo dalla distanza di Koopmeiners. La più grande chance del primo tempo per la Juve capita, però, sui piedi di Woltemade: passaggio di Cambiaso, il gigante di Brema prova a scavalcare Butez in uscita, la palla finisce alta di poco. Di lì a poco si ferma Milla e Fabregas approfitta dello slot forzato per la sua sostituzione tirando fuori anche Valle, che era stato ammonito nell'azione che ha scatenato la reazione fatale di Kolo Muani. Dentro Ricci e Kaiki. Il Como alza i giri del motore: Nico Paz fa le prove generali del gol con un tiro di sinistro, neutralizzato da Vicario, che non è invece impeccabile su un calcio di punizione tagliato, da posizione defilata, sul primo palo, del gioiellino argentino: al 46' l'orologio di Mariani suona. La palla è entrata. Il Como va al riposo in vantaggio.