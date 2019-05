BERGAMO - Seduta mattutina per l'Atalanta, in vista della prossima sfida di campionato, contro la Lazio. Il programma dell'allenamento ha previsto lavoro in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Barrow, Toloi, Varnier e Gosens hanno lavorato a parte. Tra questi solo l'ultimo dovrebbe, allo stato attuale, rientrare in tempo per il prossimo impegno. Per domani è in programma una nuova seduta a porte chiuse.

