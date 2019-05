Serie A Atalanta, personalizzato per Toloi e Varnier

BERGAMO - Seduta mattutina per l'Atalanta che si è allenata al centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno di campionato, la gara contro il Genoa, in programma sabato alle ore 15. Il programma della seduta odierna prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Toloi e Varnier hanno invece proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. Mancini, Masiello e Gomez saranno out per squalifica. Per domani è in programma una nuova seduta di allenamento a Zingonia, a porte chiuse.

