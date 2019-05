Serie A Atalanta, Barrow si è allenato a parte

BERGAMO - Dopo la vittoria contro il Genoa, l'Atalanta è tornata in campo nella mattinata di oggi, per iniziare la propria preparazione in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì allo stadio Olimpico. Al Centro Bortolotti di Zingonia, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri. Allenamento a parte per Barrow, Toloi e Varnier. Per la giornata di domani è in programma una seduta a porte chiuse sempre al Centro Bortolotti di Zingonia.

