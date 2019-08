Atalanta, Gasperini: "Muriel? Una scommessa da vincere, non regge ancora i 90'"

FERRARA - "Al di là dei 3 gol abbiamo costruito tanto, ma il problema è che partiamo sempre a rilento. Anzi, all'inizio siamo stati anche un po' più coperti e invece abbiamo fatto il contrario subendo due gol a porta vuota". Questa l'ammissione di Gian Piero Gasperini dopo la rimonta della sua Atalanta in casa della Spal (da 2-0 a 3-2). "Ma la squadra appena trovato il gol del 2-1 ha avuto la sensazione di poter recuperare la partita. La Spal ha fatto giocare molto gli attaccanti - spiega ai microfoni di Sky - e venivano fuori con combinazioni facili, ma a parte i due gol abbiamo subito poco. Paradossalmente quando ci siamo sbilanciati è andata molto meglio. Muriel? E' un ragazzo che si è presentato con gran determinazione e voglia di far bene, anche se a volte in carriera si è fermato, nonostante abbia alcune caratteristiche straordinarie. Farlo rendere con continuità? E' una scommessa che vogliamo vincere, ma in primis deve avere una grande condizione atletica che è fondamentale: ci stiamo lavorando, altrimenti difficilmente tiene 90 minuti". Quest'anno il campionato aspetta l'Atalanta al varco: "Siamo una squadra umile e l'abbiamo dimostrato anche stasera, sappiamo che sarà un altro campionato e non è mancanza di ambizione. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso è stato straordinario, sarà una sfida ripetersi. Servirà ancora la voglia di essere protagonisti mantenendo l'umiltà. Mihajlovic? Grande, non sapevo fosse in panchina, sono proprio contento per lui. Sa che tutto il mondo del calcio è con lui, è un esempio e sicuramente vincerà, aiutando a vincere tanti altri" ha concluso Gasperini.

