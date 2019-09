Atalanta, Gasperini: "Rigore dato al Genoa difficile da accettare"

- "E' stata una partita combattuta, contro un bel Genoa". Queste le parole a caldo di Gian Piero, ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria all'ultimo respiro della sua Atalanta in casa dei liguri: "Noi però siamo stati bravi, una vittoria meritata, e il gran gol di Zapata ha ristabilito un risultato secondo me giusto. Il rigore subito? Situazioni difficili da accettare, stanno accadendo troppi episodi strani e bisogna porre rimedio". "La squadra sta bene - sottolinea- ci ha sempre creduto e ha sempre continuato a giocar bene. Una vittoria con questa personalità per noi è un gran segnale. Ci è solo mancata un po' di lucidità negli ultimi venti metri".