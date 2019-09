Atalanta, Gasperini: "Complimenti ai ragazzi, grande rimonta"

PARMA - "Siamo stati bravissimi, una buonissima prestazione contro un'ottima squadra. Sembrava una gara stregata dove dovevamo perdere per forza". Così Gian Piero Gasperini dopo il pari in rimonta con la Fiorentina. "Loro sono stati fortunati sul primo gol, ma la seconda rete è stata bellissima - ammette il tecnico dell'Atalanta ai microfoni di Sky Sport -. Merito dei ragazzi, hanno giocato con una grande intensità e qualità, rimediando nel finale. Avessimo segnato prima avremmo anche vinto. Cambi decisivi? Ma avevamo fatto bene anche nel primo tempo con Muriel e Malinovsky, poi è chiaro che con Gomez e Ilicic siamo più consolidati e ci troviamo negli smarcamenti, ma sono stati bravi tutti e non meritavamo di essere sotto. Castagne? Ha fatto un gol difficile, forse un colpo migliore di quello di Chiesa. Complimenti a tutti, non volevano assolutamente perdere e hanno messo dentro tutto. Ennesima rimonta? Nella ripresa siamo stati più efficaci, ma nel primo tempo con Zapata e Muriel abbiamo avuto occasioni limpide. Poi la beffa di quel gol annullato, sembrava tutto stregato".

"Prendere Ribery? Avremmo dovuto accendere un mutuo"

"Ribery? Ha ancora tanta benzina, è ancora molto forte e in campo si vede la sua grandezza. Prendere il francese? Dovremmo fare un mutuo (ride ndr). Abbiamo più certezze, la squadra è rimasta la stessa e oggi abbiamo inserito Muriel e Malinovskyi titolari, mancano solo Kjaer e Arana. Corriamo il rischio delle tante partite ravvicinate, ma oggi sul piano atletico è andata alla grande. Sono convinto che questa squadra può far bene da subito" ha chiosato Gasperini.