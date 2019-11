Atalanta, personalizzato per Freuler e Zapata

BERGAMO - Seduta pomeridiana di allenamento per l'Atalanta nella giornata di oggi. Al centro Bortolotti di Zingonia il tecnico Gasperini ha dovuto fare a meno di Barrow, Castagne, Djimsiti, de Roon, Gollini, Ibanez, Ilicic, Kjaer, Malinovskyi, Muriel e Pasalic, perchè impegnati con le rispettive nazionali. Per gli altri esercizi in palestra e lavoro con la palla sul campo. Freuler e Zapata hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina.

