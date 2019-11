Atalanta, Djimsiti e Malinovskyi rientrano e si allenano in gruppo

BERGAMO - Ripresa degli allenamenti in casa Atalanta, in vista del match contro la Juventus in programma sabato prossimo alle 15 al Gewiss Stadium. In programma c'era una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti di Zingonia. Al gruppo si sono uniti anche Djimsiti e Malinovskyi, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Per loro programma di lavoro personalizzato, per gli altri palestra e partitella in campo contro la formazione Primavera. Per domani è in programma una seduta a porte chiuse, sempre a Zingonia.

