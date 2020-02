Atalanta, Gasperini: "Persa una grossa occasione"

BERGAMO - "Nel nostro campionato non è facile giocare sempre al meglio, oggi abbiamo perso una grossa occasione". Così Gian Piero Gasperini a Sky Sport, rispondendo al mancato sorpasso Champions ai danni della Roma, dopo il deludente pari interno con il Genoa. "Siamo andati in vantaggio presto e sembrava una gara simile a quella con la Spal: poi abbiamo creato tantissimo ma ci sono stati blackout sul gol e sul rigore, dobbiamo essere soddisfatti di averla raddrizzata, perchè questo tipo di gare possono spesso prendere pieghe diverse - è il monito del tecnico dell'Atalanta -. Momento di calo? Quando ti viene a mancare il risultato è normale che qualche giocatore si innervosisca, ma nell'arco di un campionato è così, poi ci sono anche gli avversari che si giocano molto. Tutto sommato la striscia è ancora positiva, contro Spal e Genoa abbiamo trovato due squadre disperate che danno qualcosa in più: noi abbiamo sbagliato troppo, ma non voglio parlare di presunzione, i ragazzi hanno lottato fino alla fine. Resta il rammarico per le tante occasioni avute. Forse questo non è sufficiente per competere per il quarto posto, ma faccio fatica a rimproverare i giocatori. Non siamo stati bravi una volta andati in vantaggio, troppi errori di fila fino al patatrac, oggi non eravamo al meglio. Criscito? Non l'ho ancora visto, ma tra poco lo andrò salutare di sicuro" ha chiosato Gasperini.

ATALANTA-GENOA 2-2: LA CRONACA