Atalanta, Gasperini: "C'è fiducia per la Champions. Vogliamo raggiungere i quarti"

COVERCIANO (Firenze) - "Uno dei nostri obiettivi è provare a giocarcela - ha sottolineato Gian Piero Gasperini -. C'è fiducia anche se il Valencia è una squadra importante, lo sta dimostrando in campionato, ma è chiaro che per noi un quarto di finale sarebbe un risultato incredibile e faremo di tutto per cercare di raggiungerlo, sapendo che il Valencia è forse la migliore che potevamo incontrare nel lotto, però lo pensano anche loro e quindi sarà una sfida sicuramente a cui teniamo tanto". Gasperini che ha confessato di aver votato per la Panchina d'oro il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha poi parlato della corsa scudetto."Credo che mai come quest'anno sia una lotta aperta - ha detto il tecnico dell'Atalanta -. La Juventus rimane la favorita ma Lazio e Inter sono lì. Con il passare del tempo se le cose rimangono così, puo' succedere di tutto". Sulla Panchina d'Oro: "Dietro la stagione straordinaria dell'Atalanta c'è il mio staff, i miei giocatori, il presidente Percassi in primis e tutta la società, la tifoseria dell'Atalanta che ci segue sempre con grande civiltà e correttezza anche in trasferta. Questo è il premio di tutti, il calcio ha bisogno di esempi come quello di Bergamo ovvero vivaio, senso di appartenenza, cultura e radici".

Gasperini vince la Panchina d'Oro, che sorrisi a Coverciano