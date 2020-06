Atalanta, i convocati di Gasperini per la Lazio: torna Ilicic

BERGAMO - Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati per Atalanta-Lazio, big match della 27ª giornata in programma domani al Gewiss Stadium (ore 21.45). Dopo aver saltato il Sassuolo per un problema alla caviglia, il tecnico nerazzurro può riabbracciare Josip Ilicic, ma dovrà fare a meno di Mario Pasalic (squalificato).

I convocati di Gasperini

PORTIERI: Gollini, Sportiello, Rossi. DIFENSORI: Caldara, Palomino, Toloi, Sutalo, Czyborra, Djimsiti, Gosens, Castagne, Bellanova, Hateboer. CENTROCAMPISTI: Malinovskyi, De Roon, Freuler, Tameze. ATTACCANTI: Ilicic, Gomez, Muriel, Zapata, Colley.