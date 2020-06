Atalanta, Gasperini: "Muriel? Con la Lazio sembrava morto..."

UDINE - L'Atalanta non si ferma più. Terza vittoria in tre partite per i nerazzurri che, dopo Sassuolo e Lazio, superano anche l'Udinese 3-2 alla Dacia Arena. Il tecnico Gian Piero Gasperini, a Sky Sport, è logicamente soddisfatto: "Mancano ancora tante partite, dieci, e 30 punti: sono troppi per dire che il 4° posto è blindato. Ma è indubbio che la vittoria di oggi ci ha dato un vantaggio. Le gare incominciano a pesare, con la Lazio abbiamo speso molto mentalmente e oggi abbiamo fatto più fatica. Ma i ragazzi sono stati bravi e hanno fatto gol di qualità, con un grande atteggiamento: conta molto per la testa".

Grande protagonista Muriel con una doppietta: "Il gesto di Muriel? Lui è l'allegria in persona, ha veramente un carattere stupendo e tra me e lui è un riprenderci sempre bonariamente. Con la Lazio è entrato l'ultima mezz'ora e non so come mai sembrava morto (ride,ndr), ma credeva di aver fatto bene. Il giorno dopo gli ho detto di tutto. Poi oggi ha fatto questi gol... io rompo, ma loro hanno un bel carattere e sono positivi con me". "Migliorati tecnicamente rispetto alla scorsa stagione? Sì, altrimenti non avremmo fatto tutti questi gol. Non solo la corsa, molto si fa con la qualità e noi indubbiamente abbiamo giocatori di qualità. Se Muriel e Ilicic stanno bene in attacco la qualità aumenta. Qua hanno trovato l'ambiente giusto che gli dà serenità, e se sbagliano qui poi è difficile riprendersi da altre parti. Ma è anche la squadra che li esalta" ha concluso Gasperini.