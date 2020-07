Atalanta, Gasperini: "Abbiamo perso un'opportunità"

MILANO - "Il risultato ci sta, avremmo potuto vincere. Abbiamo perso un'opportunità". Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo l'incontro con il Milan: "Non è facile vincere queste partite, subentrano fatica e stanchezza, non c'è la stessa lucidità. La squadra però è stata brava, nonostante lo svantaggio iniziale. Peccato per il rigore. Donnarumma è stato bravo: Malinovskyi è un ottimo tiratore dal dischetto. Mbappè infortunato? Dispiace. Spero che non sia una cosa seria. Non partiamo per vincere sulle disgrazie degli altri. Anzi, se vinci contro questo tipo di giocatori il tuo risultato è ancora più valorizzato. Oggi non era facile, ma la difesa si è ben comportata e ha fatto molto bene. Va bene, questa è la base per poi reggere l’urto di una squadra come il PSG. Ci siamo andati vicini, non sono deluso. Ilicic? Ci manca moltissimo. Era il più determinante in attacco fino a febbraio. Ci fa fare un salto di qualità importante, però quest’anno va così”.

Perla di Calhanoglu, poi "il solito" Zapata: Milan-Atalanta è 1-1