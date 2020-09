Atalanta-Novara 3-1: Zapata torna subito al gol

BERGAMO - Ritorno in campo con gol per Duvan Zapata nella partita d'allenamento vinta 3-1 dall'Atalanta sul Novara (serie C, girone A) al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Subentrato nella ripresa, il centravanti colombiano, uno dei 3 giocatori risultati positivi al tampone prima del raduno del 31 agosto scorso e rientrato nel gruppo squadra lunedì con José Palomino (Pierluigi Gollini lavora da casa per la riabilitazione al crociato posteriore sinistro), ha siglato la terza e ultima rete dei suoi al 23'. Nel primo tempo uno-due Muriel-Colley tra 17' e 19', piemontesi a segno al 34' con Panico. Sabato pomeriggio, sempre alle 15, altro test contro il Como in sede, da confermare e ufficializzare comunque il giorno precedente: un solo tampone positivo annullerebbe il programma.