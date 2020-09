Atalanta, Gasperini: "Gomez? E' un tuttocampista, ha chiuso la partita"

ROMA - Quest'Atalanta non finisce mai di stupire: la Dea ha sconfitto con ampio margine la Lazio in trasferta, confermandosi una delle squadre da battere in Serie A. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini a Sky Sport: “Stasera abbiamo creato tante occasioni, anche se nella ripresa avremmo potuto fare di più. La mia squadra ha raggiunto i suoi equilibri per gestire sfide speciali. Non c’è stata necessità di pensare alla gara dell’anno scorso, i ragazzi erano molto concentrati".

L'Atalanta fa festa con un super Gomez: Lazio battuta 4-1

I nerazzurri oggi hanno potuto godere di un Gomez in formato di grazia: "Il match è stato veramente chiuso grazie al Papu. Gomez è un tuttocampista, unn giocatore straordinario. E’ chiaro che la squadra sta facendo cose egregie, ma lui nei momenti decisivi dà dei tocchi di genialità". Gioia anche per Hateboer, l'anno scorso a secco mentre oggi autore di una doppietta: "I due gol di Hans sono frutti di una crescita tecnica. Il miglior salto l’abbiamo fatto sotto questo aspetto, segnamo tanti gol anche per questo motivo". Gasperini chiude parlando di un giocatore che tanto è mancato alla Dea nel finale della scorsa stagione, e che ancora deve rimettere piede in campo: "Nelle settimane scorse ero molto scettico su Ilicic, non pensavo potesse tornare ai suoi livelli di prima. Ora sono molto più speranzoso. Da domenica si sta allenando con la squadra, ha fiducia nei suoi mezzi”.

LAZIO-ATALANTA 1-4: NUMERI E STATISTICHE