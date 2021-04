Atalanta, Gasperini: "Rammaricato, sono due punti persi"

ROMA - “Arrabbiato per le espulsione? Per quella, ma soprattutto per le occasioni sprecate. Per 70’ l’abbiamo condotta e sembrava potessimo chiuderla, ma gli ultimi 20’ sono stati complicati dall’espulsione di Gosens". Così Gian Piero Gasperini a Dazn dopo il pari dell'Atalanta in casa della Roma. "D’accordo con Calvarese? Non so, lui era vicino e io non ho visto, oggi ci sono stati un po’ di cartellini così… è sempre molto rischioso quello che può succedere. Purtroppo non è sempre scontata la prestazione, l’espulsione ha cambiato tutto e la Roma che tecnicamente è brava ha approfittato della situazione. Magari prima di Juve e Roma avremmo firmato per fare quattro punti e ad ogni modo ora abbiamo gli scontri diretti a favore, ma è innegabile che questa partita poteva e doveva essere chiusa".