Toloi va ko, Mancini chiama Calabria. Anche Pessina ko

ROMA - Il giocatore dell'Atalanta Rafael Toloi ha subito un risentimento muscolare che gli ha impedito di partecipare alla partita di campionato con il Milan al Gewiss Stadium, un infortunio che non consente al difensore di rispondere neanche alla convocazione in nazionale. La Figc ha già trasmesso alla Uefa la documentazione relativa all'indisponibilità del giocatore e la richiesta di sostituirlo con Davide Calabria nella lista dei 23 che prenderanno parte alle finali di Nations League. Una situazione che potrebbe ripetersi anche con Matteo Pessina, uscito a metà primo tempo nella gara contro il Milan a causa di un problema muscolare. Gli azzurri convocati da Roberto Mancini si troveranno stasera per il raduno al Suning Center di Appiano Gentile.