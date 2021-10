Lo United di Ronaldo diventa l’Empoli: la gaffe social dell’Atalanta

Da Manchester United-Atalanta di Champions League a Empoli-Atalanta di Serie A è un attimo. Lo sa bene il club bergamasco, che in un tweet (subito cancellato ma già diventato virale) ha confuso la squadra di Cristiano Ronaldo con quella toscana. “#Empoli-Atalanta 0-1 al 20’: Musso manda in angolo il tiro ravvicinato di Fred!”. La pezza è arrivata poco più tardi: nome corretto in Manchester United e l’emoji del brivido, a conferma della gaffe social. “Ho capito che lo United è una piccola in Premier - ha scritto un utente ironicamente - ma addirittura scambiarlo per l’Empoli…”.