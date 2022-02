Atalanta al fondo americano KKR: arriva la smentita

BERGAMO - Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di un passaggio dell'Atalanta al fondo statunitense Kohlberg Kravis Roberts (KKR), un operatore internazionale di private equity con sede a New York, che, stando alle indiscrezioni, avrebbe trovato l'accordo di massima per rilevare l'85% del pacchetto azionario del club nerazzurro per 350 milioni di euro. In realtà, però, arriva la smentita direttamente da parte di un portavoce di KKR, che sottolinea come il Fondo "non ha mai preso in considerazione questa ipotesi". Da parte dell'Atalanta, invece, nessuna presa di posizione.