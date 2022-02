Gasperini espulso e insultato dai tifosi in Fiorentina-Atalanta

FIRENZE - Prima il danno e poi la beffa per Gian Piero Gasperini: il tecnico dell'Atalanta si è infuriato nella ripresa del match perso con la Fiorentina, per l'annullamento del gol di Malinovskyi a causa di un fuorigioco di Hateboer, rilevato dal Var. Gasperini ha perso la pazienza contro i direttori di gara perché il calciatore olandese non ha toccato il pallone nell'azione incriminata. L'arbitro Doveri ha immediatamente espulso l'allenatore nerazzurro, che è uscito dal campo mentre i tifosi della Fiorentina gli urlavano "Gasperini pezzo di m....".