FIRENZE -L' Atalanta ha scelto di entrare in silenzio stampa. Nessuno commentrà infatti quanto accaduto nella partita persa al Franchi di Firenze. E' la terza volta nelle ultime quattro partite per Gasperini che quindi non analizzerà davanti alla stampa il ko contro la Fiorentina. Un silenzio stampa post-gara interrotto solo per il match di Europa League contro l'Olympiacos.