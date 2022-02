Malinovskyi, numeri da record: solo Messi ha fatto meglio

Atalanta show al Pireo contro l'Olympiacos. La Dea di Gian Piero Gasperini ha steso con un netto 3-0 l'Olympiacos nel ritorno dei playoff di Europa League grazie alla rete di Maehle che ha sbloccato la sfida e alla splendida doppietta di Ruslan Malinovskyi nella ripresa. L'ucraino, sceso in campo nonostante la guerra scoppiata tra il proprio Paese e la Russia, è stato il grande protagonista, con due reti d'autore: la prima con un sinistro chirurgico su assist di Koopmeiners, il raddoppio, arrivato 3' dopo, con un missile mancino dalla lunga distanza. Un gol che ormai è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica per il calciatore ucraino. Dai dati raccolti da Opta, dal suo arrivo all’Atalanta (2019/20), sono 16 le reti di Malinovskyi dalla distanza. Solo Messi (21) ne ha relizzate di più nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni.